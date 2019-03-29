США за п’ять років надала українській армії понад $1,3 млрд



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Вашингтон підтримує прагнення Києва увійти в НАТО

З початку війни на Донбасі у 2014 році США виділили на зміцнення обороноздатності України більше 1,3 млрд доларів. Про це заявив прес-секретар Міністерства оборони США Ерік Пахон.

Він підтвердив, що Вашингтон підтримує прагнення Києва увійти в НАТО і в цілому право країни вільно вибирати своє майбутнє і політичний курс без зовнішнього втручання.

«З 2014 року Сполучені Штати виділили понад 1,3 млрд доларів в області безпеки для зміцнення обороноздатності українських сил і підвищення оперативної сумісності з НАТО», - повідомив представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори щодо закупівлі в США нової партії протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер напередодні у Брюсселі заявив, що Сполучені Штати Америки можуть розглянути можливість подальших поставок Україні летальної зброї.

Раніше командувач збройними силами США в Європі і головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі, генерал Кертіс Скапаротті допустив можливість поставок Україні «морських систем» озброєння у зв'язку з ситуацією навколо Керченської протоки.

Зазначимо, що Міноборони США хоче виділити українській армії $250 млн

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Джерело: РБК-Україна