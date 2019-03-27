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    До армії цієї весни призвуть майже 19 тисяч осіб

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    До армії цієї весни призвуть майже 19 тисяч осіб

    Весняна призовна кампанія обійдеться майже в 74 млн гривень

    Кабінет міністрів України підвищив кількість призовників на строкову військову службу в рамках весняної кампанії.

    Повідомляється, що в ході весняної кампанії на строкову службу планують призвати 18 752 особи. З цієї кількості 9 000 призовників надійдуть до Збройних сил України, 600 - до Державної спецслужби транспорту, 5 152 - до Національної гвардію, 4 000 - до Державної прикордонної служби.

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    Також на засіданні уряду затвердили суму витрат на призовну кампанію. Очікується, що весняна кампанія обійдеться майже в 74 млн гривень.

    Зазначимо, восени 2018 року на строкову службу закликали майже 18 тисяч осіб, а в рамках весняної кампанії число призовників склало більше 14 тис. осіб, з них 9 тисяч призвали до Збройних сил. Традиційно весняний призов на строкову службу починається 1 квітня і триває три місяці.

    До слова, на початку березня у Києві розпочалась підготовка до проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2019 році.

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