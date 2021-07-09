«Проблеми залишаються». Місія ПАРЄ оприлюднила короткий звіт про візит в Україну

Європейські депутати побачили, що в Україні ключові антикорупційні установи запущені і розпочали роботу, але потрібно працювати над їх незалежністю

Київ поточного тижня відвідала моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи. За результатами візиту делегація ПАСЄ відзначила помітний прогрес у реформах, але наголосила, що «проблеми залишаються». Про це йдеться на сторінці Парламентської асамблеї.

Візит відбувся 5-7 липня. Співдоповідачами місії виступили депутати Біргір Торарінссон (Ісландія) та Альфред Хір (Швейцарія).

Що відзначили делегати ПАРЄ:

ключові антикорупційні установи запущені і розпочали роботу, але потрібно працювати над їх незалежністю;

реформа судової влади є і основою, і лакмусовим папірцем для ширшої реформи демократичних інституцій України. Відзначили реформу Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, реформу Конституційного суду та ОАСК. Одні ці точкові речи не мають підмінити собою цілісну реформу;

привітали реформу децентралізації, яка стала важливим кроком уперед у зміцненні місцевого та регіонального самоврядування. Вони закликали всіх депутатів Верховної Ради прийняти зараз необхідні конституційні поправки, щоб забезпечити реалізацію наступного етапу децентралізації.

привітали заяву заступника спікера Верховної Ради про те, що Україна незабаром ратифікує Стамбульську конвенцію, це важливий меседж для регіону.

Нагадаємо, моніторингова місія Парламентської асамблеї Ради Європи прибула до Києва цього тижня. Вона перевіряла здатність України виконувати зобов’язання, взяті при вступі до Ради Європи.

Підсумковий звіт за результатами роботи групи буде оприлюднений в січні 2022 року.