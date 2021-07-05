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    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні

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    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні - Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Фото: Постійна делегація ВРУ у ПАРЄ

    Моніторинг триватиме до 7 липня

    В Україні 5-7 липня почала роботу моніторингова місія Парламентської Асамблеї Ради Європи. Вона перевірить здатність України виконувати зобов’язання, взяті на себе при вступі до Ради Європи. Про це повідомляє пресслужба Постійної делегації ВРУ у ПАРЄ.

    У складі місії перебувають два депутати – члени ПАРЄ: представник Ісландії Біргір Торарінссон та представник Швейцарії Альфред Хеєр.

    Зазначається, що Україна перебуває під моніторингом за такі питання: останні політичні події, реформа судової влади, боротьба з корупцією, місцеві вибори, виборча реформа та децентралізація, медіа–середовище, нацменшини та мовна політика.

    Наголошується, що в останній раз – в проміжному звіті – Україну визнали такою що досягає успіхів в намаганні виконати моніторинг. Втім було виявлено і ряд проблем: постійні недоліки в реформах судової системи та системи правосуддя та все ще обмежені результати у боротьбі з поширеною в країні корупцією; періодичні напади на журналістів.

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    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні
    Фото: Постійна делегація ВРУ у ПАРЄ

    «Цей візит вкрай важливий. За його результатами буде складена нова доповідь, у зв'язку з чим моніторингова місія зустрінеться з представниками Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Офісом Генпрокурора, Уповноваженим з прав людини, САП, НАБУ, ДБР, а також представниками громадянського суспільства», – йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що сьогодні моніторингова місія зустрітилась з членами Постійної делегації на чолі з її керівницею Марією Мезенцевою.

    В рамках тем моніторингу, членів місії більшою мірою цікавили питання судової реформи; освітніх та мовних прав нацменшин, незалежність антикорупційної системи та свобода розвитку медіа.

    Моніторинг триватиме до 7 липня. Підсумковий звіт за результатами роботи групи буде оприлюднений в січні 2022 року.

    Нагадаємо, напередодні, 29 червня, українські військові заглушили ворожий безпілотник на Луганщині.

    Теги: вибори ПАРЄ політика військові САП правосуддя безпілотник
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    Моніторингова місія ПАРЄ почала роботу в Україні