Пробне ЗНО пройдуть майже 140 тис. осіб

Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, кожен користувач зможе скласти тест з одного навчального предмету

З 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання

Майже 140 тис. учасників зареєструвалися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні (ЗНО). Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.

«Остаточні цифри будуть відомі трохи пізніше, коли регіональні центри оцінювання якості освіти оброблять усі платежі», ‒ написав Шкарлет

Міністр нагадав, що пробне ЗНО відбудеться 10 квітня, кожен користувач зможе скласти тест з одного навчального предмету, а також додатково завантажити тестові зошити з будь-яких предметів із переліку і пройти тестування вдома, внести 10-14 квітня свої відповіді до спеціального сервісу, щоб 16 квітня отримати результати пробного ЗНО.

«Уже з 1 лютого розпочнеться реєстрація для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Розроблено декілька варіантів його проведення: або в повноформатному режимі, або як державна підсумкова атестація у формі ЗНО, або як ДПА в навчальних закладах (за вибором здобувача освіти). Це варіанти, які можуть бути прийняті з урахуванням епідемічної ситуації в Україні», ‒ додав Шкарлет.

Він зазначив, що доцільність імплементації одного з них розглядатимуть у березні на засіданні комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій.

«Ще раз наголошую: ЗНО нікуди не зникає. А всі маніпуляції на цю тему - невдячна справа. Зовнішнє незалежне оцінювання є основним інструментом якісного та неупередженого вступу до закладів вищої освіти України», ‒ наголосив Шкарлет.

Як повідомлялося, мовний омбудсмен сказав, коли українська стане обов’язковою мовою ЗНО.