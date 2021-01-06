Пробне ЗНО: у перший день реєстрації заяви подали понад тисяча осіб

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня

Для проходження пробного ЗНО найбільше заяв подали на математику, англійську, українську мову та українську мову і літературу

У перший день реєстрації, 5 січня, на проходження пробного зовнішнього незалежного оцінювання заяви подали 1157 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОН.

«За даними Українського центру оцінювання якості освіти, за перший день реєстрації (5 січня) для проходження пробного ЗНО електронну реєстраційну форму заповнили 1157 осіб», ─ сказано у повідомленні.

Зазначається, що для проходження пробного ЗНО обрано такі тести:

українська мова і література ─ 141;

українська мова ─ 164;

історія України ─ 87;

математика ─ 282;

математика (завдання рівня стандарту) ─ 61;

фізика ─ 20;

географія ─ 29;

біологія ─ 47;

хімія ─ 9;

англійська мова ─ 240;

німецька мова ─ 74;

французька мова ─ 3.

Результати пробного ЗНО будуть опубліковані на сторінках учасників 16 квітня.

Нагадаємо, зареєструватися для проходження пробного ЗНО можна до 19 січня включно на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Як повідомлялося, ЗНО з деяких предметів може стати платним.