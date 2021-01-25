Мовний омбудсмен сказав, коли українська стане обов’язковою мовою ЗНО

Зараз мову при складанні іспиту можна обирати

З 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це заявив уповноважений Верховної Ради із захисту державної мови Тарас Кремінь у інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, зараз мову при складанні іспиту можна обирати, але з 1 січня 2025 року українська стане обов’язковою на ЗНО.

«Українська повинна бути обов’язковою для ЗНО. І сьогодні треба утверджувати ще і якість викладання, якість тестів самого ЗНО. Щоб тести ЗНО мали, крім усього іншого, високу оцінку. Бо, скажімо, вимоги до сертифікатів рівня володіння державною мовою державними службовцями відповідають європейським стандартам і рекомендаціям. Хочеться, щоб і ЗНО відповідало аналогічним критеріям. І щоб вони були чіткими, зрозумілими і прозорими», – сказав мовний омбудсмен.

До слова, штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою з'являться у 2022 році.

Зазначимо, Кремінь вважає, що українська має перспективу стати офіційною мовою ЄС.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.