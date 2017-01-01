На гуманітарну допомогу для жителів Донбасу необхідно $187 млн

Допомоги потребують 2,3 млн українців, які проживають на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу

Гуманітарні організації потребують 187 млн доларів для надання допомоги та захисту 2,3 млн українців, які проживають на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу та вздовж лінії розмежування. Про це заявив на прес-конференції з нагоди презентації Плану гуманітарного реагування гуманітарний координатор системи ООН в Україні Ніл



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Допомоги потребують 2,3 млн українців, які проживають на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу

Гуманітарні організації потребують 187 млн доларів для надання допомоги та захисту 2,3 млн українців, які проживають на тимчасово не підконтрольній Україні території Донбасу та вздовж лінії розмежування. Про це заявив на прес-конференції з нагоди презентації Плану гуманітарного реагування гуманітарний координатор системи ООН в Україні Ніл Вокер.

«Щоб дістатися до постраждалого від конфлікту населення та надати людям необхідну гуманітарну допомогу, підтримку та захист, терміново потрібна сума в 187 млн доларів», - зазначив він.

Гуманітарний координатор системи ООН звернув увагу на те, що населення східної України продовжує страждати від наслідків конфлікту, що триває. З 4,4 млн постраждалих від конфлікту людей близько 3,4 млн перебувають у найскладнішій гуманітарній ситуації і потребують допомоги та захисту. 32 міжнародних та 16 національних агенцій збираються надати допомогу для 2,3 млн людей серед постраждалого населення, які належать до найбільш уразливих верств. Особливу уваги приділять людям похилого віку, жінкам та дітям.

«Хоча новини з України вже не в центрі уваги, люди і надалі потребують нашої допомоги, тому сьогодні я закликаю міжнародне співтовариство продемонструвати свою солідарність, підтримавши це важливе звернення. Гуманітарні організації звертаються до міжнародної спільноти з проханням негайно сприяти цьому ПГР, оскільки без таких внесків ООН та НУО не зможуть допомагати вразливим громадам у суворі зимові місяці», — додав Вокер.

Він також додав, що гуманітарного рішення політичної кризи, яка склалась в Україні, не було знайдено.

«Складна гуманітарна ситуація в Україні триватиме доти, доки не буде досягнуто остаточного припинення вогню, щоб люди мали змогу почати відновлювати своє життя», — резюмував Вокер.

Джерело: УНН