Мовний скандал на «1+1». Канал Коломойського божиться, що у нього проукраїнська позиція



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Канал «1+1» зробив заяву щодо ситуації довкола питання україномовного контенту

Протягом останніх двох днів у соцмедіа та ЗМІ набирає обертів дискусія довкола нібито вирваного з контексту коментарю головної продюсерки серіалів та фільмів каналу «1+1» Олени Єремєєвої щодо питання україномовного контенту. Додатково до розширеного роз’яснення Єремєєвої, у якій вона пояснила зміст сказаного, додавши контексту. Враховуючи виробничу специфіку каналу «1+1», група «1+1 медіа» хоче висловити офіційну позицію, аби не допустити формування викривленого розуміння ситуації, що склалася.

«Главком» наводить текст заяви повністю:

«Як український медіахолдинг з чіткою проукраїнською позицією та активний ініціатор національного дискурсу в індустрії, 1+1 медіа завжди виступала на підтримку створення та просування українського продукту українською мовою. Минулого року було вироблено понад півсотні годин україномовного контенту, наразі у розробці знаходиться понад 120 годин україномовного серіального продукту різних жанрів.

У 2014 році ми першими розпочали виробництво власних серіалів українською, ставлячи їх в прайм-тайм програмної сітки каналів. За понад 5 років, неухильно виконуючи всі вимоги закону, ми брали активну участь в обговоренні важливості дотримання мовного питання іншими каналами та формували тренд на ринку ще до прийняття мовних квот, а згодом – і виступаючи на їх захист.

Протягом останніх років тільки лише «1+1» створив ряд прецендентів серед каналів, фільмуючи україномовний художній телевізійний продукт одними з перших – «Століття Якова», «Катерина», «Школа», «Дві матері».

Аналогічна ситуація з каналами 2+2 та ТЕТ, програмна сітка яких була наповненна українським продуктом, в тому числі в праймовому хронометражі. Згадаємо «Одного разу під Полтавою» (9 сезонів), «Танька и Володька» (3 сезони), «Друге життя Василини Павлівни» (1 сезон), «Вечірка» (3 сезони), «Хамелеон» (1 сезон), «Зірконавти» та інші продукти каналу «ТЕТ», або із останніх прикладів – повністю україномовний серіал каналу «2+2» «Карпатський рейнджер».

Як зазначали, мовне питання для нас – це не лише вимога дотримуватися законодавчих норм. Зокрема, канал «ПлюсПлюс», аудиторією якого є сім’ї з дітьми, восени 2019 року розпочав показ в ефірі мультфільму «Говоримо українською». Його виробництво ми здійснювали з метою формувати любов до рідної мови та навчити говорити правильно українців з раннього віку.

Так само ми забезпечуємо й можливість доступу до якісного україномовного продукту для українців закордоном завдяки міжнародному каналу 1+1 International, який пропонує до перегляду серіали, програми та фільми українською.

Лише за 2020 рік «1+1 медіа» планує збільшити кількість україномовних продуктів по каналам групи удвічі, поступово збільшуючи динаміку росту. Саме тому ми хочемо звернутися до громадськості та медіа із проханням штучно не форсувати тему української мови у відношенні до каналів нашої медіагрупи, адже її використання при створенні контенту та підтримка – для нас пріорітне та ідеологічне питання. Без жодних але чи виключень», - йдеться у заяві групи.

Як повідомлялось, у статті Телекритики «Сміх і сльози: плани 1+1 з виробництва контенту на 2020 рік» продюсерка серіалів Олена Єремеєва заявила, що для неї непросто «знайти тональність української мови, щоб глядач її сприймав».

«За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії», - пояснює продюсерка Єремєєва.

За її словами, коли люди дивляться комедії, то, потрапивши у вир подій, просто не помічають, якою мовою дивляться продукт.

«Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет», – додає Єремєєва.

Ще одна причина зйомок серіалів російською мовою – дистрибуція контенту в країнах СНД.

Генеральный продюсер «1+1», керівник «Телевізійного бізнесу» 1+1 media Максим Кривицький підтримав свою колегу і додав, що «україномовні серіали зараз показуються тільки на території України, без продажу за кордон». Він пояснив, що у них на каналі передбачено «для продажу виробляти серіали російською мовою». «Серіали, що вимагають адаптації на російську, не закладені в бізнес-модель як потенційний продукт для продажу. Ми розуміємо: щоб відповідати квотам - нам потрібні україномовні серіали».

Серіальна продюсерка переконує, що їхній департамент дистрибуції веде перемовини з різними країнами. «Наприклад, Грузію цікавить все що зроблено тут - українською та російською мовами. Але є країни Прибалтики, Казахстан, Білорусь, які купують російськомовний продукт», - запевняє Єремеєва.

Зазначимо, що 4 лютого «1+1» представив новий сезон 2020 року, у якому всі сім нових серіалів вийдуть на екрани російською мовою.

Нагадаємо, 16 липня 2019 року набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Документом передбачено, що українська мова є обов’язковою у всіх сферах публічного життя.

Як повідомлялося, відома письменниця Лариса Ніцой написала, що у Кремлі вирішили, раз всюди звучить російська мова – то Україна їхня земля.

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