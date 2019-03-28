Профспілки у Франції готують протести через реформу державної служби



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Уряд сподівається, що закон буде прийнятий парламентом до початку літа і запрацює з 2020 року

У середу уряду Франції представили реформу державного апарату та держслужби, проти якої єдиним фронтом виступили профспілки.

Про це повідомляє RFI.

Реформа, за задумом президента і уряду, повинна оптимізувати роботу держапарату, підвищити гнучкість управління, скоротити кількість чиновників, більше залучати до роботи на державу тимчасових співробітників, які не мають особливого статусу держслужбовця.

Представлений законопроект передбачає скорочення кількості держслужбовців на 120 тисяч осіб до кінця президентського терміну Макрона. Близько 5,5 мільйонів осіб працюють у Франції в держструктурах (центральному апараті, місцевих органах влади і лікарнях), які забезпечують п'яту частину робочих місць в країні.

Скоротивши кількість чиновників, влада має намір частіше вдаватися до послуг «контрактників», яких беруть на роботу за звичайними трудовими договорами.

Реформа відкриє для «контрактників» можливість займати керівні посади. За аналогією з приватним сектором на держслужбі запропоновано ввести новий тип тимчасового контракту (1-6 років) - на час виконання певної місії або проекту.

Передбачена можливість звільнення «контрактників» за обопільною згодою з начальством, як на приватних підприємствах. Пропонується посилити «мобільність» чиновників, розширити їх можливості програми перепідготовки та переходу в приватний сектор економіки.

Уряд сподівається, що закон буде прийнятий парламентом до початку літа і запрацює з 2020 року.

Профспілки виступили проти законопроекту, звинувативши уряд у «бухгалтерському підході» до реформи з єдиною метою - скоротити витрати бюджету. На 9 травня профспілки планують загальнонаціональну акцію протесту проти реформи, результатом якої, на їхню думку, стане зниження якості держпослуг.