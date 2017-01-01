Прогноз погоди на вівторок: дощ із мокрим снігом

Опади очікуються майже на всій території України

У вівторок, 28 листопада, в Києві хмарно із проясненнями, уночі дощ із мокрим снігом, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +2...+4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно із проясненнями, уночі в Тернопільській,



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Опади очікуються майже на всій території України

У вівторок, 28 листопада, в Києві хмарно із проясненнями, уночі дощ із мокрим снігом, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +2...+4 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно із проясненнями, уночі в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій і Закарпатській областях невеликий дощ із мокрим снігом, на іншій території без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-7 градусів, удень 0...+5 градусів. У Карпатах уночі та вранці невеликий дощ із мокрим снігом, удень без опадів, температура вночі -1...-6 градусів, удень 0...+5 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, уночі дощ із мокрим снігом, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, тільки в Сумській області без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, у Сумській області -2...-7 градусів, удень 0...+5 градусів.

У центрі України хмарно із проясненнями, місцями невеликий дощ із мокрим снігом, тільки в Полтавській і Дніпропетровській областях без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, удень 0...+6 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3...-9 градусів, удень +1...-5 градусів.

На півдні України хмарно із проясненнями, дощ, тільки в Херсонській області вночі місцями невеликий дощ, удень дощ; у Запорізькій області без опадів, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень 0...+8 градусів.

У Криму хмарно із проясненнями, місцями дощ, вітер східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, удень +2...+7 градусів.

Як повідомила раніше синоптик Наталка Діденко, в Україні перша половина цього тижня буде холодною, друга - з потеплінням, але з інтенсивними опадами.

Джерело: Українські новини