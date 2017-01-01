Синоптик попереджає українців про погіршення погоди

Цього тижня очікуються дощі з мокрим снігом

В Україні перша половина цього тижня буде холодною, друга - з потеплінням, але з інтенсивними опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. «Цього тижня погода буде малокомфортною. Температура повітря найближчими днями суттєво не зміниться, вона коливатиметься в межах 0 градусів. Вночі знижуватиметься до мінусової, вдень буде



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Цього тижня очікуються дощі з мокрим снігом

В Україні перша половина цього тижня буде холодною, друга - з потеплінням, але з інтенсивними опадами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

«Цього тижня погода буде малокомфортною. Температура повітря найближчими днями суттєво не зміниться, вона коливатиметься в межах 0 градусів. Вночі знижуватиметься до мінусової, вдень буде потепління до 3 градусів тепла», - розповіла синоптик Еспресо.TV.

За її прогнозами, найближчими днями опади у вигляді дощу з мокрим снігом випадатимуть на заході, півночі і місцями в центральних областях. Діденко наголошує на несприятливій ситуації на дорогах у зв'язку з погодними умовами.

«Десь 30 листопада опади припиняться, але 1-3 грудня опади відновляться з потужною силою. Також спостерігатиметься невелике потепління. Очікується дощ, не виключений й мокрий сніг», - прогнозує Діденко.

У Києві погода також буде некомфортною. Очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. 29-30 листопада буде без істотних опадів, а 1-2 грудня хоча й потепліє, але очікуються можливі сильні опади з поривчастим вітром.

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