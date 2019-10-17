Прогноз від Карасьова: Склад уряду зміниться через 9 місяців через енергетику



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«Якщо в інформпростір потрапляють лише окремі ознаки невдоволення президента Зеленського і його Офісу командою Олексія Гончарука, то на рівні «глибинної держави» бурління йде повним ходом», - зауважив Карасьов

На думку Карасьова, «маркером профнепридатності» цього складу Кабміну може стати опалювальний сезон

Кабінет міністрів Олексія Гончарука пропрацює в своєму «технократичному» складі не більше, ніж півроку, максимум 9 місяців.

Про це у Facebook написав політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

«Якщо в інформпростір потрапляють лише окремі ознаки невдоволення президента Зеленського і його Офісу командою Олексія Гончарука, то на рівні «глибинної держави» бурління йде повним ходом. Відлуння цих процесів - це, у першу чергу, чутки про призначення «справжнім» прем'єр-міністром Валерія Хорошковського після того, як у політику «награється» «хіпстерський» уряд Гончарука. Крім того, разом із «молодняком» виконавчу владу має залишити і «вічний» Арсен Аваков. Той факт, що публічно йому дали час до Нового року як випробувального терміну - не більше, ніж окозамилювання для непосвячених», - зауважив політолог.

На його думку, «маркером профнепридатності» цього складу Кабміну може стати опалювальний сезон.

«Хороший привід для того, щоб виставити претензії Гончаруку і профільному міністрові Олексію Оржелю за втрату контролю над енергосектором. Якщо вони взагалі колись його мали», - зазначає Карасьов.

«Про проблеми з вугіллям, шахтарями, «поправкою Геруса» щодо імпорту електроенергії з Росії та фактичної «приватизації» Коломойським «Центренерго» можна прочитати у профільних експертів. Від себе додам: соціальний вибух на вугледобувних підприємствах - питання часу. Як і проблеми в енергосистемі під управлінням «професіоналів», - написав експерт.

За словами Карасьова, «у Коломойського стрімко готують Геруса на нового міністра енергетики - це вже секрет Полішинеля». Політолог вважає, що «іменна поправка» (яка дозволила імпорт електроенергії з Росії. – ред.) - не що інше як «технологія підвищення впізнаваності руками опонентів».

«Більш того, якщо опозиційно налаштовані політики бачать у формулі «Герус=Коломойський» чисте зло, то самі «фігуранти», схоже, пишаються цим зв'язком і готові її випинати чим далі, тим більше. Адже на відповідальному посту міністра не повинно бути двозначностей, хто чия людина», - пояснив експерт.

«Все це розуміє Оржель, це розуміє Гончарук. Але зробити вони нічого вже не можуть, тому що, очевидно, такими були початкові правила гри. Єдине, що їм залишається, - покірно приймати «замовлення» та їх виконувати», - резюмував Карасьов.

Джерело: Gazeta.ua