Уряд відклав зміни порядку перетину пунктів пропуску на Донбасі



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Уряд відтермінував на 30 днів вступ у дію постанови, яка змінює правила перетину КПВВ

Уряд прийняв рішення відтермінувати вступ у дію постанови «Про затвердження Порядку в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій». Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

З 29 жовтня згідно цієї постанові, мали змінитись правила перетину контрольно пропускних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) між тимчасово окупованими територіями та підконтрольними українській владі, зокрема, для дітей віком до 14 років. А саме, за новими правилами при перетині лінії розмежування діти повинні були б мати паспорт для виїзду за кордон.

Отримавши численні звернення громадян та проаналізувавши ситуацію, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України прийняло рішення про необхідність відтермінувати вступ у дію цих правил.

Тож, за ініціативи Міністерства під час засідання Кабміну було прийнято рішення призупинити вступ у дію постанови на 30 днів, тобто до 28 листопада цього року.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі. В указі №738 від 7 вересня зазначається, що необхідно чітко внормувати питання влаштування, утримання і функціонування КПВВ, забезпечити поліпшення умов проїзду і безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення H-21 Старобільськ - Луганськ - Кришталевий - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар.