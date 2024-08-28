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Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
Проєкт «Сталевий фронт» Ріната Ахметова об'єднує зусилля усіх його бізнесів з допомоги Силам оборони України
фото: «Сталевий фронт»

Школа готує фахівців, здатних управляти бойовими кораблями та катерами, що стане важливою підтримкою у війні з російською агресією

Мілітарний проєкт бізнесмена Ріната Ахметова відкрив навчально-тренінгові курси Школи шкіперів. Про це у прямому ефірі каналу «Прямий» повідомив представник «Сталевого фронту», керівник проєктного офісу генерального директора групи «Метінвест» Олександр Водовіз. 

«На сьогодні в нас є запит від спецслужб близько 50 людей, Сталевий фронт Ріната Ахметова виділив на це кошти, ми знайшли фахівців. Навчаємо їх спеціальних навичок водіння катерів в нічний спосіб доби. Як ухилятися від переслідування, винищувачів, як непомітно підходити на берег, висадка-посадка десанту водолазів, диверсійні операції», – розказав Олександр Водовіз.

Військові шкіпери – це професійні моряки, відповідальні за навігацію, управління та безпеку бойових суден.

В умовах військових дій, де важлива кожна хвилина, саме від шкіперів залежить успішність виконання завдань та збереження життя екіпажу. Їхні знання та навички дозволяють швидко реагувати на зміни в бойовій ситуації, координувати дії з іншими підрозділами та забезпечувати ефективне виконання поставлених завдань.

Нагадаємо, проєкт «Сталевий фронт» Ріната Ахметова об'єднує зусилля усіх його бізнесів з допомоги Силам оборони України.

Відомо, що загальна сума, спрямована Ахметовим на допомогу військовим і цивільним українцям, сягнула 10 млрд грн.

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