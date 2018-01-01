Прокуратура Грузії зробила гучну заяву щодо екстрадиції Саакашвілі

В Грузії чекають остаточного рішення Києва щодо екстрадиції Саакашвілі

У Грузії наголошують, що вони чекають на позитивне рішення з боку України щодо екстрадиції третього президента країна Міхеїла Саакашвілі. Таку заяву зробила прокурор головної прокуратури та член прокурорського ради країни Натіа Сонгулашвілі, передає Імеді За її словами, сторона обвинувачення має достатньо доказів, які повинні стати підставою для



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Михайло Саакашвілі

В Грузії чекають остаточного рішення Києва щодо екстрадиції Саакашвілі

У Грузії наголошують, що вони чекають на позитивне рішення з боку України щодо екстрадиції третього президента країна Міхеїла Саакашвілі.

Таку заяву зробила прокурор головної прокуратури та член прокурорського ради країни Натіа Сонгулашвілі, передає Імеді

За її словами, сторона обвинувачення має достатньо доказів, які повинні стати підставою для позитивного рішення щодо екстрадиції колишнього очільника Одеської ОДА.

«Ми перебуваємо в режимі очікування на те, коли Україна проведе відповідні правові регуляції та ухвалить остаточне рішення. Прокуратура Грузії відправила всі можливі докази, щоб створити правову основу для цього», – зауважила прокурор.

Як повідомляв «Главком» раніше, суд в Тбілісі засудив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі до трьох років позбавлення волі. Таке рішення оголосив суддя Тбіліського міського суду Георгій Аревадзе. Михайлові Саакашвілі було пред’явлено обвинувачення за статтею «зловживання службовими повноваженнями» у справі Сандро Гиргвліані.

Згідно з грузинським слідством, Саакашвілі незаконно пообіцяв тодішньому керівнику Департаменту конституційної безпеки (ДКБ) Дате Ахалая, що помилує засуджених за вбивство Сандро Гиргвліані і потім вже в обхід Комісії з помилування помилував Геронтія Аланія, Михайла Бібілурідзе, Автанділа Апциаурі і Олександра Гачава, створивши правовий важіль для умовно-дострокового звільнення засуджених. Цей вирок створює підстави для екстрадиції Саакашвілі в Грузію.

Сам колишній президент Грузії назвав це рішення незаконним.