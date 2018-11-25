Прокуратура Криму передала до суду понад сотню справ про держзраду



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Прокуратура АР Крим скерувала до суду понад 100 обвинувальних актів

В одному з таких проваджень суд виніс обвинувальний вирок з призначенням реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі

Українська прокуратура Криму направила до суду 101 обвинувальний акт щодо кримських чиновників, обвинувачених у державній зраді.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Наразі, за даними прокуратури, вирок є в одному із таких проваджень.

19 листопада Дніпровський районний суд Києва засудив екс-депутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша до 12 років позбавлення волі.

Засуджений також зобов’язаний виплатити 5 789 гривень судових витрат.

Ганиша визнали винним у державній зраді. Суд вважає, що колишній депутат сприяв підривній діяльності Росії на території України, коли брав участь в голосуванні за російську «Конституцію Криму».

Суд також розцінив як протизаконну його участь у виборах у міську раду Феодосії в анексованому Криму, які Росія провела у вересні 2014 року.

Нагадаємо: Ганиша було затримано на адміністративному кордоні з окупованим Кримом в квітні 2015 року. Його обвинувачують у голосуванні за так званий «кримський референдум», який пройшов в березні 2014 року, а також у голосуванні за «конституцію республіки Крим». Крім того, Ганиш в подальшому брав участь у виборах «міської ради» окупованої Феодосії.