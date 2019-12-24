Усі психдиспансери в Україні перевірять на дотримання заходів протипожежної безпеки
Рішення про перевірки прийнято після смертельної пожежі у місті Старобільську Луганської області
Мінсоцполітики ініціювало перевірки всіх підвідомчих закладів на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки.
Про це повідомив заступник міністра із соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook, коментуючи пожежу в психоневрологічному інтернаті в Луганській області.
«У Національній поліції, яка розслідує цю справу, заявили, що попередньою причиною пожежі є коротке замикання електропровіддя в одній із палат – саме там, де були обгорілі. Ми вкрай струбовані такою трагедією, особливо зважаючи, що нещодавно схожа ситуація була в Одесі. Саме тому ми ініціювали комплексні перевірки всіх підвідомчих закладів Мінсоцполітики на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки», - зазначив Коваль.
Раніше повідомлялося, що в місті Старобільську Луганської області ввечері 22 грудня сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті.
Внаслідок пожежі загинуло четверо людей, троє дістали тілесні ушкодження.