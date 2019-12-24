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    Події в Україні

    Усі психдиспансери в Україні перевірять на дотримання заходів протипожежної безпеки

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    Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті у Старобільську 22 грудня - Усі психдиспансери в Україні перевірять на дотримання заходів протипожежної безпеки
    Наслідки пожежі в психоневрологічному інтернаті у Старобільську 22 грудня

    Рішення про перевірки прийнято після смертельної пожежі у місті Старобільську Луганської області

    Мінсоцполітики ініціювало перевірки всіх підвідомчих закладів на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки.

    Про це повідомив заступник міністра із соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook, коментуючи пожежу в психоневрологічному інтернаті в Луганській області. 

    «У Національній поліції, яка розслідує цю справу, заявили, що попередньою причиною пожежі є коротке замикання електропровіддя в одній із палат – саме там, де були обгорілі. Ми вкрай струбовані такою трагедією, особливо зважаючи, що нещодавно схожа ситуація була в Одесі. Саме тому ми ініціювали комплексні перевірки всіх підвідомчих закладів Мінсоцполітики на предмет дотримання заходів протипожежної безпеки», - зазначив Коваль. 

    Раніше повідомлялося, що в місті Старобільську Луганської області ввечері 22 грудня сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. 

    Внаслідок пожежі загинуло четверо людей, троє дістали тілесні ушкодження.

    пожежа трагедія Луганщина Міністерство соціальної політики пожежна небезпека Україна
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