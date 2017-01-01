Прокуратура Одещини взялася за активіста, за якого вніс заставу губернатор

Прокуратура обвинувачує Стерненка в кришуванні торговців наркотиками

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, його підлеглі мають документи, які нібито викривають місцевого активіста Сергія Стерненка в організації та кришуванні наркоточок, розташованих в Одесі. Як приклад прокурор навів тільки один з файлів телефонних переговорів нібито Стерненка з наркодилерами. Як повідомляють ЗМІ, з пояснень одного з



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Сергій Стерненко

Прокуратура обвинувачує Стерненка в кришуванні торговців наркотиками

Прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, його підлеглі мають документи, які нібито викривають місцевого активіста Сергія Стерненка в організації та кришуванні наркоточок, розташованих в Одесі. Як приклад прокурор навів тільки один з файлів телефонних переговорів нібито Стерненка з наркодилерами.

Як повідомляють ЗМІ, з пояснень одного з засуджених, який був в схемі розповсюдження наркотиків через мережу магазинів «Поплавок», йдеться, що саме він знаходився на постійному зв'язку з колишнім лідером одеського «Правого сектору»: «Надійшла команда вирішити питання з «Правим сектором», так як надійшла інформація, що вони почнуть громити точки із сумішами. Подзвонив чоловік, представився Сергієм Стерненком, главою «Правого сектору» і запропонував зустрітися. На зустрічі він сказав, так як ми маємо 8 точок, повинні платити по тисячі доларів з точки щомісяця. Ми готові платити 6 і вони погодилися. Потім Андрій зустрічався зі Стерненком, передав гроші, передзвонив і сказав, що все нормально».

Також з аудіофайлів стало відомо, що нібито Стерненко пропонував послуги «допомоги» іншим наркоточкам, які потрапили в поле зору активістів з конкуруючих організацій.

Прокурор Одеської області Олег Жученко повідомив, що Сергій Стерненко вже отримав повістку з'явитися на допит у цій справі. «Ми скоро зустрінемося. Повістку вже відправлено за адресою», - зазначив прокурор.

Нагадаємо, що Стерненко також звинувачується у викраденні і тортурах депутата Лиманського районної ради Сергія Щербіча.

Як повідомлялося, Приморський суд Одеси 24 листопада арештував з правом внесення застави одеського активіста Сергія Стерненка. Сума застави визначена у 608 тис. грн. Арешт відбувся в рамках розслідування справи про заворушення в Одесі в міському саду 18 листопада.

Рішення суду про арешт ґрунтувалось в тому числі на показах голови Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитра Головіна, якому під час подій 18 листопада розбили голову. Шеф поліції стверджує, що активіст бив його ногами (за даними видання цього не було: громадський діяч вів пряму відеотрансляцію подій, і нічого такого на записові немає).

Губернатор Одещини Максим Степанов вніс заставу за Стерненка.