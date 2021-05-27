Прокуратура оголосила підозру генералу РФ, який погрожував українським військовим

Олександр Галкін наразі є помічником і радником міністра оборони РФ

Підозрюваний з погрозами вимагав від українських військових зрадити присязі та перейти на бік РФ

Офіс генпрокурора повідомив генерал-полковнику російських збройних сил про підозру в пособництві блокування військової частини ВМС Збройних сил України під час окупації Криму. На даний час цей військовий є радником міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Про це повідомляє пресслужба української прокуратури.

«За даними слідства, в лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ й організував оточення бронетранспортерами та блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, здатних дати відсіч збройній агресії», – сказано в повідомленні.

«Дзеркало тижня» з посиланням на джерела у правоохоронних органах кажуть, що ім'я підозрюваного – Олександр Галкін.

Підозрюваний погрожував фізичним насильством і зброєю з боку військовослужбовців РФ, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ та управління берегової й територіальної оборони перейти на бік РФ під час збройного конфлікту.

«Прокурорами Офісу генпрокурора та слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжується збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму», – зазначають правоохоронці.

Вони додають, що досудове розслідування у цій справі триває.