Строки розслідування справи «Роттердам+» збігли ще в квітні 2021 року, – САП

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 роки

Максимально допустимий законом термін досудового розслідування у вже закритій справі «Роттердам+» збіг ще у квітні 2021 року.

Про це повідомив керівник групи прокурорів Денис Демків в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет».

«На день мого призначення старшим групи прокурорів, строк слідства вже становив 12 місяців і 1 день за максимально можливого строку 12 місяців. Відповідно 20 травня за результатами дослідження вищевказаних доказів мною було ухвалено рішення на виконання вимог КПК про закриття провадження щодо 6 осіб. На цей момент слідство вже тривало 12 місяців і 2 днів при допустимих 12 місяців», – повідомив прокурор.

Він наголосив, що законом не передбачено процедури поновлення чи продовження максимального строку досудового слідства.

«Всі ці факти я розписав у своїй постанові», – додав керівник групи прокурорів.

Демків зазначив, що окрім спливу строку досудового розслідування, було ще дві фундаментальних причини закриття справи. Це відсутність факту порушення закону при затвердженні формули і відсутність збитків для держави і споживачів від дії формули.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.