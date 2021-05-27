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    Економіка та фінанси

    Строки розслідування справи «Роттердам+» збігли ще в квітні 2021 року, – САП

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    Строки розслідування справи «Роттердам+» збігли ще в квітні 2021 року, – САП

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 роки

    Максимально допустимий законом термін досудового розслідування у вже закритій справі «Роттердам+» збіг ще у квітні 2021 року.

    Про це повідомив керівник групи прокурорів Денис Демків в інтерв’ю виданню «Цензор.Нет».

    «На день мого призначення старшим групи прокурорів, строк слідства вже становив 12 місяців і 1 день за максимально можливого строку 12 місяців. Відповідно 20 травня за результатами дослідження вищевказаних доказів мною було ухвалено рішення на виконання вимог КПК про закриття провадження щодо 6 осіб. На цей момент слідство вже тривало 12 місяців і 2 днів при допустимих 12 місяців», – повідомив прокурор.

    Він наголосив, що законом не передбачено процедури поновлення чи продовження максимального строку досудового слідства.

    «Всі ці факти я розписав у своїй постанові», – додав керівник групи прокурорів.

    Демків зазначив, що окрім спливу строку досудового розслідування, було ще дві фундаментальних причини закриття справи. Це відсутність факту порушення закону при затвердженні формули і відсутність збитків для держави і споживачів від дії формули.

    Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу «Роттердам+» через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

    Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

    На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

    Розслідування справи «Роттердам+» тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

    Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.

    Нагадаємо, ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що одним із основних зацікавлених в відкритті справи «Роттердам+» був і залишається олігарх Ігор Коломойський.

    Теги: НКРЕКП НАБУ САП розслідування Роттердам+
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    Строки розслідування справи «Роттердам+» збігли ще в квітні 2021 року, – САП