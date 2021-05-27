«Справа Держінвестпроекту»: НАБУ повідомило про підозру братові ексголови Каськіва

E зв’язку з тим, що місце перебування підозрюваного не встановлено, йому було повідомлено про підозру за місцем його реєстрації та ЖЕУ

Олександра Каськіва підозрюють в легалізації коштів шляхом придбання понад 700 земельних ділянок

Національне антикорупційне бюро вручило підозру рідному братові колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами («Держінвестпроект»). За наявними даними, йдеться про брата Владислава Каськіва Олександра. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

26 травня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва САП повідомили рідному брату колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами про підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії особи кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України. Це – другий близький родич ексголови «Держінвестпроекту», задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до даних з відкритих джерел, підозрюваним у справі є Олександр Каськів, брат якого, Владислав Каськів, очолював «Держінвестпроект» у 2010-2014 роках. Інформація про розшук Олександра Каськіва також міститься на сайті НАБУ.

У чому підозрюють Олександра Каськіва

Слідство вважає, що у 2012-2014 роках «Державна інвестиційна компанія», що перебувала у сфері управління «Держінвестпроекту», надала 259,2 мільйона гривень позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проєктів «Якісна вода» та "Олімпійська надія-2022". Однак згодом слідство встановило, що ці компанії мали ознаки фіктивності та були підконтрольні керівництву «Держінвестпроекту».

"Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту". Згодом ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га», – зазначили в НАБУ.

При цьому в липні 2020 року НАБУ та САП арештували ці ділянки.

В Антикорупційному бюро зазначили, що у зв’язку з тим, що місце перебування підозрюваного не встановлено, йому було повідомлено про підозру в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

«Повідомлення про підозру залишено за місцем його реєстрації та ЖЕУ», – пояснили у Бюро.

Нині НАБУ та САП встановлюють інших учасників злочинної організації та ведуть перемовини із компетентними органами Панами щодо притягнення до кримінальної відповідальності ексголови «Держінвестпроекту», якого Генеральна прокуратура екстрадувала з Панами у 2017 році на таких умовах, за яких НАБУ і САП наразі не можуть йому повідомити про підозру попри зібрану доказову базу.

Тим часом, колишній глава «Держінвестпроєкту» Владислав Каськів пройшов до Закарпатської обласної ради. Балотувався він від проросійської партії «Опозиційної платформи – За життя».

Отже, в облраду він потрапив під шостим номером від ОПЗЖ. Про це повідомила Центральна виборча комісія. Каськів отримав 481 голос від виборців. За даними ЦВК наразі Каськів – приватний підприємець і проживає у Києві.