Прокуратура оголосила підозру в.о. голови Держгеонадр
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Розсилка
Чиновник цього тижня погорів на хабарі
Прокуратура оголосила підозру затриманому на хабарі виконувачу обов'язків голови Державної служби геології та надр України.
Про це у середу повідомляє прокуратура Київської області на своїй сторінці у Facebook.
«За процесуального керівництва прокуратурою Київської області повідомлено про підозру виконувачу обов'язків голови Державної служби геології та надр України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 3 вересня прокуратура викрила на хабарі у 3 тисячі доларів в.о. голови Держгеонадр.
За словами генпрокурора Юрія Луценка, з 2014 року лише 43 з 722 ліцензій було видано на аукціонах, все решта – «в ході чиновницьких ігр».