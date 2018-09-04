Прокуратура викрила на «дрібному хабарі» в.о. голови Держгеонадр



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Частина вилученого хабара

Посадовець вимагав та одержав 3 тисячі доларів за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу

Прокуратура Київщини спільно з департаментом захисту економіки Нацполіції викрила на одержанні неправомірної вигоди виконувача обов’язків голови Державної служби геології та надр.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

«Вказаний посадовець вимагав та одержав 3 тисячі доларів за сприяння в оформленні документів на видобуток торфу», - написав Луценко.

За словами генпрокурора, за цим «дрібним хабарем» насправді проглядається глобальна проблема тіньових оборудок Держгеології.

«З 2014 року лише 43 з 722 ліцензій було видано на аукціонах! Все решта - в ході чиновницьких ігр», - додав Луценко.

За інформацією на сайті Держгеонадр, в.о. голови відомства - це Олег Кирилюк. Натомість Луценко не назвав прізвища затриманого.

До слова, затриманим на хабарі посадовцям аеропорту «Бориспіль» світить до 10 років тюрми.