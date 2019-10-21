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    Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк відмовився проходити переатестацію у форматі Рябошапки

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    <span>Керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк</span> - Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк відмовився проходити переатестацію у форматі Рябошапки
    Керівник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    На думку Сергія Горбатюка, порядок проходження переатестації містить низку порушень

    Начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. Про це повідомляють «Українські новини».

    За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.

    Він додав, що з його спецуправління вже звільнили чотирьох працівників з тієї ж причини.

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    Також Горбатюк повідомив, що прокурор управління спецрозслідування Генпрокуратури Олексій Донськой погодився на цей порядок, але подав анкету не так, як від нього вимагали, і не був допущений до переатестації.

    Зазначимо, що раніше Горбатюк попросив генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати звільнення чотирьох своїх підлеглих.

    Управління Горбатюка зараз займається справами Євромайдану, які з 2014 року розслідує Генеральна прокуратура. Напередодні перший заступник генпрокурора Віталій Касько заявив, що ці справи розподілять за специфікою і передадуть до Національнго антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, Нацполіції та СБУ.

    Крім того, Горбатюк просив Рябошапку скасувати зміни екс-генпрокурора Юрія Луценка щодо 20 кримінальних проваджень.

    Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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