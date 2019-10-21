Начальник Управління спецрозслідувань Горбатюк відмовився проходити переатестацію у форматі Рябошапки
На думку Сергія Горбатюка, порядок проходження переатестації містить низку порушень
Начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк відмовився проходити переатестацію в запропонованому генпрокурором Русланом Рябошапкою порядку. Про це повідомляють «Українські новини».
За словами Горбатюка, цей порядок містить низку порушень.
Він додав, що з його спецуправління вже звільнили чотирьох працівників з тієї ж причини.
Також Горбатюк повідомив, що прокурор управління спецрозслідування Генпрокуратури Олексій Донськой погодився на цей порядок, але подав анкету не так, як від нього вимагали, і не був допущений до переатестації.
Зазначимо, що раніше Горбатюк попросив генпрокурора Руслана Рябошапку скасувати звільнення чотирьох своїх підлеглих.
Крім того, Горбатюк просив Рябошапку скасувати зміни екс-генпрокурора Юрія Луценка щодо 20 кримінальних проваджень.
Як повідомлялось, 16 жовтня Рябошапка не з'явився на засідання комітету з питань правоохоронної діяльності для доповіді стосовно скандальної реформи Генпрокуратури.
Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.
Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»