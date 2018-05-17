Прокуратура просить суд арештувати Вишинського без застави

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Кирило Вишинський у суді

У свою чергу захист пропонує цілодобовий домашній арешт

Херсонський міськсуд оголосив перерву для прийняття рішення щодо обрання запобіжного заходу керівнику «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському.

«Тримати (Кирила Вишинського - ред.) під вартою терміном на 60 днів... Не визначати Вишинському розмір застави», - сказав у виступі на суді прокурор прокуратури Автономної Республіки Крим.

У свою чергу, захист закликав суд відмовити стороні звинувачення в обранні запобіжного заходу тримання під вартою, а обрати інший запобіжний захід.

«Зокрема, це може бути цілодобовий домашній арешт з носінням браслету», - запропонував у виступі на суді адвокат Кирила Вишинського Андрій Доманській.

Заслухавши всі сторони та ознайомившись з доказами, суддя Ярослав Мусулевський, який розглядає цю справу, оголосив перерву у судовому засіданні для прийняття рішення.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За результатами слідчих дій отримано докази того, що інформація, розміщена на інтернет ресурсі «РИА Новости-Украина», містить заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державній та інформаційній безпеці. Керівнику порталу «РИА Новости-Украина» Кирилу Вишинському було оголошено про підозру у держзраді та затримано.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.

Також 16 травня Вишинського етапували з Києва до Херсона, де знаходиться офіс української прокуратури АРК, яка веде його справу.