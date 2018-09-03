Затриманим на хабарі посадовцям аеропорту «Бориспіль» світить до 10 років тюрми



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Службовці аеропорту впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг і отримували «відкати»

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру двом службовим особам Міжнародного аеропорту «Бориспіль» за отримання неправомірної вигоди в розмірі 141 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру двом службовим особам державного підприємства міжнародного аеропорту «Бориспіль», а саме начальнику служби закупівель та начальнику відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Як повідомлялося, 29 серпня прокуратурою Київської області спільно з поліцією на хабарі затримано начальника служби закупівель і начальник відділу матеріально-технічного забезпечення служби закупівель міжнародного аеропорту «Бориспіль». За даними правоохоронців, посадовці вимагали 141 тис. грн від суб'єктів господарювання за участь в тендерах.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів, впливали на проведення тендерів із закупівлі товарів, робіт та послуг, допускаючи до участі в зазначених операціях суб'єктів господарювання, при цьому отримуючи від останніх неправомірну вигоду (так звані відкати) в розмірі 10-20 відсотків від загальної суми тендеру.

Так, під час затримання в однієї із вказаних осіб вилучено грошові кошти в сумі 40 тис. грн, а в іншої особи – грошові кошти в сумі 101 тис. грн. Правопорушників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Наразі прокуратурою області скеровано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.