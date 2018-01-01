Прокуратура вимагає 30 років ув’язнення для колишньої очільниці Південної Кореї

Соратницю Пак Кин Хе засудили до 20 років ув’язнення

Прокуратура Республіки Корея заявила про те, що буде вимагати в суду 30 років ув’язнення колишньому президенту Пак Кин Хе, яка є фігуранткою скандалу за участю представників великого бізнесу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Пак Кин Хе звинувачують в хабарництві, зловживанні повноваженнями і здійсненні тиску. Колишній



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Пак Кин Хе

Соратницю Пак Кин Хе засудили до 20 років ув’язнення

Прокуратура Республіки Корея заявила про те, що буде вимагати в суду 30 років ув’язнення колишньому президенту Пак Кин Хе, яка є фігуранткою скандалу за участю представників великого бізнесу. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Пак Кин Хе звинувачують в хабарництві, зловживанні повноваженнями і здійсненні тиску. Колишній президент Республіки Корея заперечує дані звинувачення.

Також прокуратура вимагає сплати штрафу на суму в 127,1 млн. доларів.

За два тижні до цього на 20 років ув’язнення була засуджена Чхве Сун Сіль, яка була наближеною до Пак Кин Хе, за отримання хабарів від таких компаній як Samsung і Lotte Group.

10 березня 2017 Конституційний суд Південної Кореї остаточно затвердив імпічмент президента. До позачергових виборів обов'язки президента Південної Кореї виконував прем'єр-міністр країни Хван Ге Ан.

65-річна Пак Кин Хе підозрювалась в змові зі своєю подругою Цой Сун Сіль.

Слідство вважало, що від їхніх дій постраждали такі компанії як Samsung, Hyundai Motor, POSCO, KT. фактичний керівник Samsung Лі Чже Ен був заарештований за підозрою в корупції, своєї провини він не визнав.

10 травня 2017 кандидат від Демократичної партії «Тобуро» Мун Чже Ін офіційно переміг на президентських виборах Південної Кореї.