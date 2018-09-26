Прокуратура виявила «підпільний водопровід» до окупованого Криму з Херсонщини



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Фото: Прокуратура АРК

Ймовірна потужність виявленої врізки в одній зі свердловин - 250 кубометрів води на годину

Правоохоронці виявили підпільний трубопровід для транспортування води в анексований Крим із території Херсонської області. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

У відомстві зазначають, що свердловина розташована за 15 метрів від лінії розмежування. За попередньою інформацією, замаскована пластикова труба була прокладена до 2014 року і веде до промислового підприємства.

«Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо ЗАТ «Кримський титан», були проведені обшуки за місцем розташування двох свердловин у Каланчацькому районі, які, згідно з технічною документацією, призначалися винятково для видобутку підземних вод і їхньої поставки на вказане підприємство. За результатами обшуків було виявлено, що від однієї зі свердловин проходить прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованої території в напрямку заводу ПрАТ «Кримський титан». За допомогою труб здійснювалася прихована і необлікована подача води», - повідомили у Генпрокуратурі.

Під час слідчих дій поставки були зафіксовані і припинені. Прокуратура встановлює осіб, які можуть бути причетні до обладнання цього «водогону».