  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Прокуратура виявила «підпільний водопровід» до окупованого Криму з Херсонщини

    • Розсилка
    Прокуратура виявила «підпільний водопровід» до окупованого Криму з Херсонщини
    Фото: Прокуратура АРК

    Ймовірна потужність виявленої врізки в одній зі свердловин - 250 кубометрів води на годину

    Правоохоронці виявили підпільний трубопровід для транспортування води в анексований Крим із території Херсонської області. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури.

    У відомстві зазначають, що свердловина розташована за 15 метрів від лінії розмежування. За попередньою інформацією, замаскована пластикова труба була прокладена до 2014 року і веде до промислового підприємства.

    «Під час досудового розслідування кримінального провадження щодо ЗАТ «Кримський титан», були проведені обшуки за місцем розташування двох свердловин у Каланчацькому районі, які, згідно з технічною документацією, призначалися винятково для видобутку підземних вод і їхньої поставки на вказане підприємство. За результатами обшуків було виявлено, що від однієї зі свердловин проходить прихований трубопровід через лінію розмежування з окупованої території в напрямку заводу ПрАТ «Кримський титан». За допомогою труб здійснювалася прихована і необлікована подача води», - повідомили у Генпрокуратурі.

    Під час слідчих дій поставки були зафіксовані і припинені. Прокуратура встановлює осіб, які можуть бути причетні до обладнання цього «водогону».

     Читайте також: Вода в Крим і екологічна катастрофа: що робити Україні
    Крим прокуратура вода розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ