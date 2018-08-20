Прокуратура звинуватила директора «Львівтеплоенерго» у службовій недбалості



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Матеріали справи передані стороні захисту для вивчення, після чого справа перейде до суду

Прокуратура Львівської області завершила розслідування у справі голови КП «Львівтеплоенерго» Степана Пакіжа.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як встановило слідство, Пакіж, перебуваючи на посаді директора підприємства, підписав договір про постачання 12,51 млн кубометрів газу, не маючи на це законного права. Крім того, він переказав постачальнику 3,2 млн гривень, не чекаючи доставки газу на підприємство.

На даний момент матеріали справи передані стороні захисту для вивчення, після чого справа перейде до суду. Пакіжу інкримінують ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі.

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