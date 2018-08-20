У Києві судитимуть за хабарництво чиновницю «Інституту аграрної економіки»



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Правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди

Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадової особи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, викритої у хабарництві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

«Встановлено, що чиновниця вимагала від приватного підприємця 10 тис. гривень за вплив на службових осіб цієї установи щодо вирішення питання про оренду нежитлового приміщення», - йдеться у повідомленні.

Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 18 червня 2018 року правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди.

За результатами слідства посадовій особі оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.