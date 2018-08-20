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    У Києві судитимуть за хабарництво чиновницю «Інституту аграрної економіки»

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    У Києві судитимуть за хабарництво чиновницю «Інституту аграрної економіки»

    Правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди

    Київською місцевою прокуратурою №7 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадової особи Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України, викритої у хабарництві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Встановлено, що чиновниця вимагала від приватного підприємця 10 тис. гривень за вплив на службових осіб цієї установи щодо вирішення питання про оренду нежитлового приміщення», - йдеться у повідомленні.

    Під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури 18 червня 2018 року правоохоронці затримали зловмисницю «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди.

    За результатами слідства посадовій особі оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

    Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

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