Організатор замаху на Бабченка: знав, що «вбивця» побіжить до СБУ
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Підозрюваний запевняє, що знав про те, що Цимбалюк співпрацює з СБУ
Організатор замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.
Про це сам Герман заявив у Шевченківському суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.
«Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ – ред.). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей. В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією», - заявив Герман.
Він також сказав, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також «політичні партії та політиків, які цими грошима користуються».
Трансляція судового засідання дивіться тут.
Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.
Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».
Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.
Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.
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Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент
Джерело: Громадське