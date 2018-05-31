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    Організатор замаху на Бабченка: знав, що «вбивця» побіжить до СБУ

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    Підозрюваний в організації замаху&nbsp;Борис Герман у суді - Організатор замаху на Бабченка: знав, що «вбивця» побіжить до СБУ
    Фото: РБК-Україна
    Підозрюваний в організації замаху Борис Герман у суді

    Підозрюваний запевняє, що знав про те, що Цимбалюк співпрацює з СБУ

    Організатор замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

    Про це сам Герман заявив у Шевченківському суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

    «Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ – ред.). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей. В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією», - заявив Герман.

    Він також сказав, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також «політичні партії та політиків, які цими грошима користуються».

    Трансляція судового засідання дивіться тут.

    Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

    Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

    Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

    Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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    Громадянин Г.: все, що відомо про «організатора вбивства Бабченка» на цей момент

    Джерело: Громадське

    вбивство Аркадій Бабченко
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