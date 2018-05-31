Організатор замаху на Бабченка: знав, що «вбивця» побіжить до СБУ

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Фото: РБК-Україна Підозрюваний в організації замаху Борис Герман у суді

Підозрюваний запевняє, що знав про те, що Цимбалюк співпрацює з СБУ

Організатор замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман заявив, що знав, що найманий ним виконавець Олексій Цимбалюк співпрацює зі Службою безпеки.

Про це сам Герман заявив у Шевченківському суді Києва, де йому мають обрати запобіжний захід.

«Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ – ред.). Але для того, щоби отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей. В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією», - заявив Герман.

Він також сказав, що знайшов кілька шляхів доставки грошей, а також «політичні партії та політиків, які цими грошима користуються».

Трансляція судового засідання дивіться тут.

Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

Адвокат Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства Бабченка, повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства Бабченка.

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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Джерело: Громадське