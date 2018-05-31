У Києві обирають запобіжний захід замовнику вбивства Бабченка (наживо)

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Фото: Страна Борис Герман у скляному боксі у залі суду, 31 травня

Слідство просить взяти під варту Бориса Германа

У Шевченківському районному суді міста Києва у четвер, 31 травня, близько 20 години вечора розпочалося судове засідання по обранню запобіжного заходу Борису Герману, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомляє «Страна», на засіданні прокурор підтвердив, що «кілером», який за замовленням Германа мав вбити Бабченка, був учасник АТО Олексій Цимбалюк.

За словами прокурора, 6 квітня Герман запропонував Цимбалюку вбити Бабченка за 30 тисяч доларів. Цимбалюк в той же день повідомив про це в СБУ.

Герман обіцяв кілеру завдаток 15 тисяч доларів і пістолет з глушником. І пізніше дав ще 14 тисяч доларів, сказавши, що згодом треба буде вбити ще двох осіб. Після чого Герман дав Цимбалюку ще тисячу доларів на купівлю зброї.

Нагадаємо, слідство просить арештувати Бориса Германа - підозрюваного за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини).

Адвокат Германа повідомив, що його підзахисний є директором компанії з виробництва зброї - українсько-німецького СП «Шмайсер».

Також стало відомо, що виконавцем «вбивства» Бабченка виявився учасник АТО Олексій Цимбалюк.

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