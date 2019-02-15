Прокурори двох штатів США готують позови проти Трампа за надзвичайний стан



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Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав надзвичайний стан у країні «вигаданим».

Представники Каліфорнії і Нью-Йорка заявили про підготовку судових позовів проти рішення президента Дональда Трампа оголосити надзвичайний стан у США.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми не будемо терпіти це зловживання владою і боротимемося з ним за допомогою кожного доступного нам юридичного інструменту», — сказала генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав надзвичайний стан у країні «вигаданим».

«Наше послання в Білий дім просте і ясне: Каліфорнія побачиться з вами в суді», — додав він.

У п'ятницю президент США Дональд Трамп підписав закон про фінансування заходів щодо безпеки на кордоні та декларацію про введення надзвичайного стану.

Це дає американському президентові можливість розпоряджатися коштами, які він хоче направити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.