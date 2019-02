Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайного стану в США

Оголошення надзвичайного стану дозволить Трампу задіяти для будівництва стіни на кордоні кошти з федерального бюджету

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.

Про це прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила в Twitter.

Повідомляється, що це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

«Президент Дональд Трамп підписує декларацію про надзвичайний стан в країні для рішення проблеми національної безпеки і гуманітарної кризи на південному кордоні», - написала Сандерс.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS