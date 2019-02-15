Трамп підписав указ про введення режиму надзвичайного стану в США



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Дональд Трамп

Оголошення надзвичайного стану дозволить Трампу задіяти для будівництва стіни на кордоні кошти з федерального бюджету

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни.

Про це прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила в Twitter.

Повідомляється, що це дозволить йому отримати кошти в розмірі близько 8 млрд доларів для зведення стіни без схвалення Конгресу.

«Президент Дональд Трамп підписує декларацію про надзвичайний стан в країні для рішення проблеми національної безпеки і гуманітарної кризи на південному кордоні», - написала Сандерс.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) 15 февраля 2019 г.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що він підпише документ про введення в США надзвичайного стану у зв'язку із ситуацією на кордоні з Мексикою.

Раніше видання Bloomberg, посилаючись на анонімні джерела, повідомляло, Трамп перенаправить на будівництво $3,5 мільярда, виділених Міністерству оборони. Також, у межах своїх звичних повноважень, американський президент перенесе 2.5 мільярда доларів, спрямованих на боротьбу з наркотиками та 600 мільйонів з програми Міністерства фінансів з конфіскації наркотиків.

Через розбіжності між демократами та республіканцями щодо фінансування будівництва, 22 грудня 2018 року у США розпочався найдовший в історії шатдаун. Він тривав 35 днів. Згодом Трамп погодився тимчасово відновити роботу уряду з вимогою знайти компроміс щодо його прохання. Однак законодавці виділили лише 1,4 мільярда доларів на вже існуючі бар’єри на кордоні.

Нагадаємо, 25 січня президент США та Демократична партія домовилися про тимчасове припинення так званого шатдауну (зупинки роботи уряду і деяких федеральних установ США) та відновлення роботи уряду до 15 лютого 2019 року. Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.