Прорив року. Експерти назвали найперспективніших політиків, які засвітилися у 2019-му



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У 2019 році майже повністю оновилася Верховна Рада. Більшість мандатів народного депутата вибороли представники партії Зеленського Фото Станіслава Груздєва, Главком

У 2019 році на політичному небосхилі України запалало чимало нових зірок, які впливатимуть на усі процеси в країні і в 2020-му

Українські політичні експерти вважають, що 2019-й став роком нових облич в політиці. «Главком» запитав відомих експертів, кого минулого року можна по-праву назвати політичним проривом-2019.

Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента», вважає, що у такій кількості нові політичні обличчя не з’являлися з початку 90-х років.

«На 80% оновилася Верховна Рада, у керівництві парламенту з трьох людей у президії – двоє нових, майже весь Кабмін складається з нових людей, так само, як і Офіс президента. Але парадокс у тому, що у суспільства вельми критичне ставлення до цих нових облич», - зауважив Фесенко і додав, що «нікого б не визначав у цій номінації» окремо.

Керівник аналітичного центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов заявив, що «не буде казати банальностей щодо Зеленського». А от з точки зору політтехнологій для експерта цікавою є Ірина Верещук, адже «вона має власну позицію».

«У Дмитра Разумкова непогані перспективи. Загалом у «Слузі народу» я бачу депутатів 30-40, які мають політичну перспективу, через якийсь час вони можуть стати на чолі нових перспективних проєктів», - зазначив експерт.

Голова Комітету виборців України Олексій Кошель погодився, що цього року з’явилась низка нових політиків.

«Але якщо дивитися з прицілом не на найближчий рік, а на наступні вибори, то я вважаю, поки що ми не побачили нових облич, які могли б показати нову якість політичної роботи та державного управління», - зазначив Кошель.

Ірина Бекешкіна, директорка фонду «Демократичні ініціативи», заявила у свою чергу, що не бачить в політиці особливого «прориву року», «хіба що знову-таки Зеленський».

«Молодих облич досить багато, але вони ще недостатньо телевізійно розкручені», - пояснила вона свою відповідь.

Директор зі стратегічного планування агентства «Гайдай.ком» Сергій Гайдай вважає, що Зеленський зруйнував стереотип, що влада в Україні закрита для пересічних громадян.

«Я точно знаю: в Україні найголовнішим запитом стане запит на компетентність. Стартанути може зараз і Лана Зеркаль, і Олексій Жмеренецький, і Дмитро Дубілет. І таких людей є ще чимало, - розповів експерт. - У 2012 році я казав Порошенку, що йому треба розпочинати виборчу кампанію. Тоді він мені казав, що не має шансів, бо в Україні є залізна формула: президентами стають прем’єри. І він став першим, хто цю формулу зруйнував. І нині в Україні політиком і президентом може стати будь-яка людина».

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій, на запитання про політичний «прорив року» відповів «Главкому», що «такого немає».

Директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко теж вважає, що «такого немає».

«Розумієте, Україна – це чарівна країна, де ти сьогодні ніхто, а завтра стаєш кимось впливовим. Навіть Зеленського я не можу таким назвати. Він може бути як перспективним, так і може повторити долю Ющенка чи Порошенка», - пояснив він сою відповідь.

Більше читайте в матеріалі: Рік Зе. Головні політичні переможці та лузери 2019-го