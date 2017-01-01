«Прорив Саакашвілі»: суд над Тимошенко перенесено

Представник Тимошенко направив до суду клопотання про відкладення розгляду справи

Мостиський районний суд Львівської області переніс на 13 грудня розгляд адміністративного протоколу про незаконний перетин головою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко державного кордону в пункті пропуску «Шегині» (Львівська область) 10 вересня під час «прориву Саакашвілі». Про це йдеться в повідомленні