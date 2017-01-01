«Прорив Саакашвілі»: суд над Тимошенко перенесено
- Сьогодні, 16:59
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Представник Тимошенко направив до суду клопотання про відкладення розгляду справи
Мостиський районний суд Львівської області переніс на 13 грудня розгляд адміністративного протоколу про незаконний перетин головою фракції «Батьківщина» Юлією Тимошенко державного кордону в пункті пропуску «Шегині» (Львівська область) 10 вересня під час «прориву Саакашвілі».
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.
«Представник Юлії Тимошенко Микола Титаренко направив до суду клопотання про відкладення розгляду справи. Суд відклав розгляд справи», - сказано в ньому.
Наголошується, що наступне засідання відбудеться 13 грудня о 16:00
Нагадаємо, що Мостиський районний суд Львівської області мав 2 листопада розглянути справу про незаконний перетин кордону під час «прориву Саакашвілі» нардепом Юлією Тимошенко.
Але Тимошенко не з'явилася до суду через небажання приділяти час «блазнівським жартам».
Джерело: Українські новини