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    Події в Україні

    Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув поблизу Зайцевого

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    Церемонія вшанування та прощання з героєм відбудеться завтра, 23 липня, о 11.00 у селі Андріївка, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області - Стало відоме ім’я українського захисника, який загинув поблизу Зайцевого
    Церемонія вшанування та прощання з героєм відбудеться завтра, 23 липня, о 11.00 у селі Андріївка, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області

    Тіло військовослужбовця передали представники російсько-окупаційних військ 21 липня

    Український військовий, який загинув 13 липня під Зайцевим на Донбасі, виявився уродженцем Верхньодніпровського району Дніпропетровщини Ярославом Журавлем. Про це повідомляє пресслужба ООС.

    Зазначається, що тіло військовослужбовця передали представники російсько-окупаційних військ 21 липня.

    «Церемонія вшанування та прощання з героєм відбудеться завтра, 23 липня, о 11.00 у селі Андріївка, Верхньодніпровського району, Дніпропетровської області», - йдеться у повідомленні.

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    Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними. 

    Як відомо, 13 липня проросійські бойовики обстріляли евакуаційну групу поблизу Зайцевого. Бійці морської піхоти та військовий медик повинні були забрати з «сірої зони» загиблого військовослужбовця. Внаслідок обстрілу загинув медик, а ще один військовий отримав поранення.

    Тіло загиблого медика передали українській стороні 17 липня, його змогли ідентифікувати лише після ДНК-аналізу. Ще одного загиблого від вибуху військового бойовики віддали Україні 15 липня.

    При цьому окупанти блокували пошуки пораненого бійця, не погоджуючись на припинення вогню.

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