  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі

    • Розсилка
    Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі

    Все, чого ми хочемо, щоб не було корупції і щоб водійські права припинили роздавати як цукерки, - сказав 17-річний учасник акції

    У столиці Бангладеш Дацці почалися масові протести студентів після того, як автобус збив двох підлітків.

    Поліція почала розганяти протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і гумові кулі, в результаті чого постраждали більше 100 людей, серед них неповнолітні, повідомляє BBC.

    29 липня на одному з міських перехресть автобус задавив двох школярів - юнака та дівчину. Новина про загибель двох підлітків активно обговорювалася в соціальних мережах - в результаті протестувальники вийшли на вулиці столиці.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі
    Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі
    Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі

    «Все, чого ми хочемо, щоб не було корупції і щоб водійські права припинили роздавати як цукерки», - сказав BBC 17-річний учасник акції.

    «Через масові акції місто фактично паралізований. Протестуючі блокували основні дороги і перехрестя. Вони зупиняють машини, автобуси і вантажівки, щоб перевірити, чи є у водія права і в якому стані знаходиться його транспортний засіб», - йдеться в повідомленні.

    На тлі протестів в Дацці відбувся напад на автомобіль, в якому знаходилася посол США в Бангладеш Маршу Берникат.

    Влада країни відреагувала на протести максимально жорстко.

    «У вихідні поліція почала розганяти протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і гумові кулі. Від цих дій постраждали, в тому числі неповнолітні, ЗМІ повідомляли про більш ніж 100 постраждалих», - йдеться в повідомленні.

     

    Читайте також
    студенти протест напад Бангладеш поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ