Протест студентів у Бангладеш: поліція застосувала газ та гумові кулі



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Все, чого ми хочемо, щоб не було корупції і щоб водійські права припинили роздавати як цукерки, - сказав 17-річний учасник акції

У столиці Бангладеш Дацці почалися масові протести студентів після того, як автобус збив двох підлітків.

Поліція почала розганяти протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і гумові кулі, в результаті чого постраждали більше 100 людей, серед них неповнолітні, повідомляє BBC.

29 липня на одному з міських перехресть автобус задавив двох школярів - юнака та дівчину. Новина про загибель двох підлітків активно обговорювалася в соціальних мережах - в результаті протестувальники вийшли на вулиці столиці.

«Все, чого ми хочемо, щоб не було корупції і щоб водійські права припинили роздавати як цукерки», - сказав BBC 17-річний учасник акції.

«Через масові акції місто фактично паралізований. Протестуючі блокували основні дороги і перехрестя. Вони зупиняють машини, автобуси і вантажівки, щоб перевірити, чи є у водія права і в якому стані знаходиться його транспортний засіб», - йдеться в повідомленні.

На тлі протестів в Дацці відбувся напад на автомобіль, в якому знаходилася посол США в Бангладеш Маршу Берникат.

Влада країни відреагувала на протести максимально жорстко.

«У вихідні поліція почала розганяти протестувальників, використовуючи сльозогінний газ і гумові кулі. Від цих дій постраждали, в тому числі неповнолітні, ЗМІ повідомляли про більш ніж 100 постраждалих», - йдеться в повідомленні.