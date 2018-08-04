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    Протести у Бангладеш: 25 підлітків дістали поранення

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    Протести у Бангладеш: 25 підлітків дістали поранення

    Поліція застосувала проти підлітків сльозогінний газ

    У столиці Бангладеш, місті Дакка, 4 серпня тисячі школярів та студентів сьомий день поспіль вийшли на акцію протесту з вимогою забезпечити безпеку на дорогах. 25 підлітків постраждали внаслідок сутичок з поліцією.

    Про це повідомляє BBC.

    За даними видання, акції протесту розпочалися після того, як швидкісний автобус збив на смерть хлопчика та дівчинку.

    Протестувальники віком близько 13 років, багато з яких були у шкільних формах, зупиняли рух на дорогах і перевіряли ліцензії та справність автомобілів

    «Ми не підемо, доки наші вимоги не задовільнять. Ми хочемо безпечних доріг та безпечних водіїв», — заявив один з протестувальників.   

    Зазначається, що поліція застосувала проти підлітків сльозогінний газ.

    Крім того, журналісти BBC розповіли, що протестувальники напали на них та розбили камери.

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    газ Бангладеш поліція
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