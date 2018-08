Протести у Бангладеш: 25 підлітків дістали поранення

Поліція застосувала проти підлітків сльозогінний газ

У столиці Бангладеш, місті Дакка, 4 серпня тисячі школярів та студентів сьомий день поспіль вийшли на акцію протесту з вимогою забезпечити безпеку на дорогах. 25 підлітків постраждали внаслідок сутичок з поліцією.

Про це повідомляє BBC.

За даними видання, акції протесту розпочалися після того, як швидкісний автобус збив на смерть хлопчика та дівчинку.

Протестувальники віком близько 13 років, багато з яких були у шкільних формах, зупиняли рух на дорогах і перевіряли ліцензії та справність автомобілів

«Ми не підемо, доки наші вимоги не задовільнять. Ми хочемо безпечних доріг та безпечних водіїв», — заявив один з протестувальників.

#HappeningNow...#protest pouring over in #Dhaka for 7th day in a row...



Students agitating with demands of safe roads with slogan #WeWantJustice pic.twitter.com/oEL1LtJD3g