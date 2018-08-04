Протести у Бангладеш: 25 підлітків дістали поранення
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Поліція застосувала проти підлітків сльозогінний газ
У столиці Бангладеш, місті Дакка, 4 серпня тисячі школярів та студентів сьомий день поспіль вийшли на акцію протесту з вимогою забезпечити безпеку на дорогах. 25 підлітків постраждали внаслідок сутичок з поліцією.
Про це повідомляє BBC.
За даними видання, акції протесту розпочалися після того, як швидкісний автобус збив на смерть хлопчика та дівчинку.
Протестувальники віком близько 13 років, багато з яких були у шкільних формах, зупиняли рух на дорогах і перевіряли ліцензії та справність автомобілів
«Ми не підемо, доки наші вимоги не задовільнять. Ми хочемо безпечних доріг та безпечних водіїв», — заявив один з протестувальників.
#HappeningNow...#protest pouring over in #Dhaka for 7th day in a row...— Sujit Sarker (@sujitsarker003) 4 серпня 2018 р.
Students agitating with demands of safe roads with slogan #WeWantJustice pic.twitter.com/oEL1LtJD3g
Зазначається, що поліція застосувала проти підлітків сльозогінний газ.
Крім того, журналісти BBC розповіли, що протестувальники напали на них та розбили камери.
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