Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»

Прибутки «Укрзалізниці» зараз мають зростати, питання лише у ефективності менеджменту – експерт

Завдяки відкритому морському коридору, «Укрзалізниця» наростила обсяги перевезень у кілька разів, тож наразі має отримувати значні прибутки. Якщо ж цього не відбувається, контролюючі органи мають перевірити ефективність менеджменту компанії. Таке переконання висловив президент ОП Олександр Каленков, коментуючи ініціативу УЗ черговий раз підвищити тариф на вантажні перевезення.

«В Укрзалізниці головний показник – це оборот вантажів. Оборот за рахунок відкриття морського коридору зараз зростає. Ми про це можемо судити досить чітко, тому що ми, вантажі ГМК, – це одні з основних вантажів, які перевозить Укрзалізниця. І зерно, і решта продукції. Тому зі збільшенням обороту, не нарощуючи витрати, компанія має працювати прибутково. Прибутки мають зростати, збитки зменшуватися. Принаймні така тенденція має бути» , – зауважив Каленков.

Якщо ж в умовах зростання прибутків компанія починає нарощувати збитки, то це може свідчити про неефективність управління ресурсами, наголосив Каленков.

«Якщо ростуть збитки, це знак, що варто розпочати перевірку ефективності діяльності компанії. Дивитися витрати, які вони показують, і чи немає зловживань. Я думаю, що це робота для Рахункової палати, для КРУ, для органів контролю. Тому що зараз є всі передумови для того, щоб Укрзалізниця показувала прибуткову діяльність. Так, як вони підвищили тарифи в останні два роки, – цього не було ніколи. Тому логічно було б очікувати на прибуткову діяльність Укрзалізниці. Якщо це не так, треба дивитися на менеджмент та управління», – резюмував Каленков.

Як відомо, влітку 2022-го року, під час війни, УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення на рекордні 70%.

Це відбулося без публічних обговорень і було спричинене значним падінням обсягів перевезень. Однак вже у 2024 році компанія почала демонструвати рекорди – так, у січні – червні 2024 року УЗ перевезла понад 90 млн т вантажів, що на 28% більше, ніж за аналогічний період минулого року.