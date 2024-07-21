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Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Українські поети зробили присвяту загиблій Ірині Фаріон
Дочка та онуки Ірини Фаріон під час прощання з мовознавицею
фото: Ян Доброносов/Telegraf

Хітмейкери Анатолій Матвійчук та Вадим Крищенко присвятили поетичні рядки загиблий від рук кілера мовознавці

Відомі поети та автори численних естрадних хітів Анатолій Матвійчук і Вадим Крищенко присвятили загиблий від рук кілера Ірині Фаріон поетичні рядки. Свої твори вони опублікували в соцмережах.

Так, Анатолій Матвійчук назвав вірш «Пам’яті Ірини Фаріон».

Коротка мить –

І біля скроні дуло.

І постріл. І кривава пелена…

Чи Україна до кінця збагнула,

Кого насправді втратила вона?!

Кому було, скажіть, до того діло,

Що в нашім часі, десь посеред нас,

Забута Совість нації ходила,

І в очі нам дивилася щораз!

Вона красивих слів не добирала,

Пекла напалмом збайдужілий люд,

Але яку ж нестримну Душу мала!

Таких уже не буде більше тут.

Безсилі зовсім поетичні строфи.

Святі, напевно, плачуть в небесах,

Вона ж бо знала про свою Голгофу, –

І добровільно вибрала цей шлях…

Дай Боже нам докупи все зібрати,

Не загубивши жодного рядка.

Дай Боже усвідомити цю втрату –

Вона така фатальна і гірка.

Моя стражденна Матір-Україно

Чи прийде час, і зрозумієш ти,

Що на тобі лежить важка провина:

Пророків треба чути й берегти!

Вадим Крищенко опублікував твір із назвою «Героїня духу».

Встаємо і падаєм... Тільки луна,

Як голос старої дзвіниці.

Московія злиться – вбиває вона

Найкращих моїх українців.

За правду і волю в могилу лягла

Ота, котру знали повсюди.

Та зліться-казіться, дияволи зла, –

Вкраїна була й вічно буде!

Раніше Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон. 

Тим часом, у Львові прощаються з Іриною Фаріон. Донька покійної Софія Семчишин заявила, що на місці вбивства Ірини Фаріон мають встановити пам’ятник, а вулиця Масарика має отримати ім’я професорки.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

До слова, сусіди Ірини Фаріон описали її вбивцю. 

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Теги: день народження церква Софія вбивство Герой України Україна вулиця Ірина Фаріон Юрій Рибчинський ворог відео росія

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