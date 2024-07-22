Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 липня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 липня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 липня втратила:
- особового складу ‒ близько 567760 (+1050) осіб;
- танків ‒ 8284 (+18) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 15980 (+17) од.;
- артилерійських систем – 15637 (+51) од.;
- РСЗВ – 1123 (+2) од.;
- засоби ППО ‒ 900 (+4) од.;
- літаків – 362 (+0) од.;
- гелікоптерів – 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73);
- крилаті ракети ‒ 2401 (+0);
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 22 липня:
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
- У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.
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