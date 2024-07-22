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Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 879-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 22 липня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 липня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 липня втратила:

  • особового складу ‒ близько 567760 (+1050) осіб;
  • танків ‒ 8284 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 15980 (+17) од.;
  • артилерійських систем – 15637 (+51) од.;
  • РСЗВ – 1123 (+2) од.;
  • засоби ППО ‒ 900 (+4) од.;
  • літаків – 362 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12475 (+73);
  • крилаті ракети ‒ 2401 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни – 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21138 (+102) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2637 (+21).

Дані уточнюються.

Втрати ворога станом на 22 липня 2024
Втрати ворога станом на 22 липня 2024
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 липня:

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
  • У Середземному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалося з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 липня
Активність флоту окупантів станом на 22 липня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 879-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: втрати ворог Генштаб війна фронт

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