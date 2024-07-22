Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!

Такий вигляд має місце, де була садиба Зеленських, знесена 19 липня

Акторка просить запобігти знесенню садиби Миколи Пимоненка та маєтку Орловського

Українська акторка й телеведуча Ольга Сумська звернулася до виконувача обов’язків глави Мінкульту Ростислава Карандєєва із закликом запобігти знищенню культурних пам’яток у столиці.

«Пане Ростиславе, на черзі – знищення садиби Миколи Пимоненка і під загрозою також маєток Орловського, що на вулиці Гоголівській… Планується будівництво елітної багатоповерхівки. Забудовники планують розпочати роботи вже восени!», – написала Сумська в коментарі під дописом Карандєєва у фейсбуці.

Акторка нагадала, що неодноразово разом із громадою писала Карандєєву щодо цих проблем.

«Також є питання щодо знищення 90-літнього велетня каштану, який підлягає лікуванню (вже зібрали кошти для цього ), що біля Андріївського узвозу на території музею історії України! Також вам писали листи! Відгукніться,реагуйте,бо забудовники зносять памʼятки за годину, не встигнеш оговтатись. А каштан має жити ще не менше як 200 років!», – закликала Сумська.

Коментар Ольги Сумської під дописом Ростислава Карандєєва скріншот

Нагадаємо, що 19 липня у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

До слова, садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на протести місцевих жителів, які обурилися незаконному знесенню садиби Зеленських. Мер назвав знищення будівлі цинічною провокацією. За його словами, знесення будівлі відбулося за кілька днів після того, як до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА надійшов пакет документації щодо присвоєння уже знищеному будинку статусу пам’ятки. Утім, виконувач обовʼязків голови Мінкульту Ростислав Карандєєв звинуватив міського голову у «відверто неправдивих закидах» на адресу відомства.