Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч

Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області

У ніч на 20 липня ворог атакував українські міста безпілотниками. У лікарні після замаху померла Ірина Фаріон. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.

Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

Пізно ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Про це повідомив голова Львівської ОВА Козицький.

«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», – повідомив Козицький та додав, що пошуки нападника ще тривають.

Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини

У ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні робот.

Також ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.

Росіяни атакували Полтавщину

У ніч на 20 липня російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

«Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив

До того ж, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зеленський привітав Трампа з номінацією від Республіканської партії, засудив жахливий замах у Пенсильванії та побажав сил і абсолютної безпеки надалі.

«Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня», – зазначив президент України.

За його словами, він домовився із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

В одному із районів столиці зафіксовано падіння уламків ворожого дрона

У ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Унаслідок нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», – зазначив Попко.

Він додав, що інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

Росіяни окупували Роздолівку

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку. До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне. Окупанти також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.