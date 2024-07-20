Головна Новини
search button user button menu button

Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед»
фото ілюстративне

Окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області

У ніч на 20 липня ворог атакував українські міста безпілотниками. У лікарні після замаху померла Ірина Фаріон. Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.

Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху

Пізно ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Про це повідомив голова Львівської ОВА Козицький.

«Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося. Щирі співчуття рідним, близьким та учням Ірини Дмитрівни», – повідомив Козицький та додав, що пошуки нападника ще тривають.

Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

Ворог завдав удару по об'єкту енергетичної інфраструктури Сумщини

У ніч на 20 липня окупанти атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Конотопському районі Сумської області. Про це повідомляє військова адміністрація Сумської області.

Ворог наніс удар по об'єкту енергетичної інфрастуктури Конотопщини, застосувавши БпЛА типу «Шахед». На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні робот.

Також ОВА повідомила, що один з ворожих безпілотників був знищений українськими силами протиповітряної оборони. Наслідки ворожої атаки ліквідуються.

Росіяни атакували Полтавщину

У ніч на 20 липня російські загарбники атакували два райони Полтавської області. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін.

«Ворог знову атакував нашу область. Є влучання в Полтавському районі. Інформація про постраждалих уточнюється», – зазначив 

До того ж, у Миргородському районі пошкоджено цивільну інфраструктуру. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Зеленський провів телефонну розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Зеленський привітав Трампа з номінацією від Республіканської партії, засудив жахливий замах у Пенсильванії та побажав сил і абсолютної безпеки надалі.

«Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи й незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня», – зазначив президент України.

За його словами, він домовився із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим.

В одному із районів столиці зафіксовано падіння уламків ворожого дрона

У ніч на 20 липня ворог атакував Київ безпілотниками. Унаслідок атаки в Солом'янському районі столиці зафіксовано падіння уламків. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Унаслідок нічної повітряної атаки БпЛА на Київ в Соломʼянському районі столиці попередньо зафіксовано падіння певних фрагментів ворожого дрона», – зазначив Попко.

Він додав, що інформація уточнюється. На цю хвилину даних щодо руйнувань чи потерпілих немає.

Росіяни окупували Роздолівку

Російські військові окупували село Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За даними аналітиків, ворог просунувся у Прогресі та окупував Роздолівку. До того ж DeepState повідомив, що з приводу Івано-Дар'ївки ситуація уточнюється.

Водночас за оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW)., російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, ймовірно захопили Івано-Дар'ївку та Спірне. Окупанти також просунулися до села Прогрес поблизу Авдіївки і захопили весь населений пункт.

Читайте також: Вбивство Ірини Фаріон: правоохоронці мають кілька версій
Теги: окупанти вбивство партії військові Володимир Зеленський Україна президент Ірина Фаріон ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 848-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 20 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
20 червня, 07:43
Бійці ЗСУ показали, як встановили синьо-жовтий стяг в одному з населених пунктів Росії
Прапор України замайорів на території РФ (відео)
29 червня, 11:56
Масштаб операцій російських спецслужб за кордоном сьогодні досягнув рівня, не баченого з часів Холодної війни
НАТО підозрює, що РФ замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
30 червня, 05:54
Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га (фото)
1 липня, 21:34
За оцінками Міністерства юстиції, близько 27 тис ув'язнених потенційно можуть скористатись правом на умовно-дострокове звільнення в обмін на службу у війську
Мінюст назвав кількість ув’язнених, що отримали дозвіл на мобілізацію до війська
2 липня, 13:23
Я вдячний Республіці Маврикій за приєднання до цього історичного документ
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
12 липня, 02:33
У кліпі Віктор Ющенко грає на фортепіано та повторює у такт музиці «Це так»
Експрезидент за роялем. Ющенко приміряв на себе образ Елтона Джона (відео)
14 липня, 18:49
У Херсонській області загинули чоловік та дружина
Унаслідок обстрілу Херсонщини загинуло подружжя
14 липня, 00:50
Серед причин різкого падіння цін – релокація виробництва кавунів
Ціни на кавуни впали до мінімуму за три роки
Вчора, 01:48

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
98K
Мобілізація чоловіків до 25 років: Міноборони зробило заяву
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 липня: ситуація на фронті
14K
Замах на Фаріон: поліція повідомила нові деталі
11K
Служба безпеки затримала мера Білгород-Дністровського – ЗМІ
8434
Відключення світла в одній з областей скасовано
8172
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
Вчора, 18:15
Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Вчора, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Вчора, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
18 липня, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua