Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером

Окупант заробив на війні шість мільйонів рублів

Окупант був одним із тих, хто заходив в Україну 24 лютого 2022 року

Російський окупант, убиваючи українців, заробив кілька мільйонів рублів. 22-річний полонений росіянин із Красноярського краю у інтерв’ю Дмитру Карпенку розповів, що був одним із тих, хто заходив в Україну 24 лютого 2022 року.

Росіянин 2020-го року одружився, народилася донька. Та восени його забрали армію. Треба було утримувати сім’ю, тож він підписав контракт, який, після початку повномасштабного вторгнення, автоматично продовжили.

Перед тим, як окупант із колоною техніки мав заїхати в Україну, підрозділу повідомили, що це навчання, і триватиме воно максимум три дні.

Росіянин заходив в Україну через Валуйки в Білгородській області. Буквально на початку вторгнення отримав поранення і чотири місяці провів у госпіталі. За це йому виплатили компенсацію – три мільйони рублів. Тож молодий чоловік зміг купити у своєму селищі трикімнатну квартиру.

Після відновлення контрактника знову відправили на фронт. За кілька місяців – чергове поранення і знову бонус – три мільйони рублів. Цього разу придбав машину собі та дружині.

При цьому окупант погоджується, що війна – це не дуже добре. Але лише з тієї причини, що бої відобразилися на його здоров’ї. А на запитання щодо того, чий Крим, відповідає – завжди був російським.

Раніше двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО.

Також полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Тим часом, українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.