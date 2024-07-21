Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером

Надія Карбунар
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
Окупант заробив на війні шість мільйонів рублів
фото: скріншот із відео

Окупант був одним із тих, хто заходив в Україну 24 лютого 2022 року

Російський окупант, убиваючи українців, заробив кілька мільйонів рублів. 22-річний полонений росіянин із Красноярського краю у інтерв’ю Дмитру Карпенку розповів, що був одним із тих, хто заходив в Україну 24 лютого 2022 року.

Росіянин 2020-го року одружився, народилася донька. Та восени його забрали армію. Треба було утримувати сім’ю, тож він підписав контракт, який, після початку повномасштабного вторгнення, автоматично продовжили.

Перед тим, як окупант із колоною техніки мав заїхати в Україну, підрозділу повідомили, що це навчання, і триватиме воно максимум три дні.

Росіянин заходив в Україну через Валуйки в Білгородській області. Буквально на початку вторгнення отримав поранення і чотири місяці провів у госпіталі. За це йому виплатили компенсацію – три мільйони рублів. Тож молодий чоловік зміг купити у своєму селищі трикімнатну квартиру.

Після відновлення контрактника знову відправили на фронт. За кілька місяців – чергове поранення і знову бонус – три мільйони рублів. Цього разу придбав машину собі та дружині.

При цьому окупант погоджується, що війна – це не дуже добре. Але лише з тієї причини, що бої відобразилися на його здоров’ї. А на запитання щодо того, чий Крим, відповідає – завжди був російським.

Раніше двічі судимий за вбивство окупант розповів, як пішов визволяти Україну від НАТО. 

Також полонений 18-річний окупант на ім’я Савелій здивував історією про те, як опинився на війні.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі». 

Тим часом, українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

Читайте також: 

Теги: війна навчання чоловік фронт поранення 24 лютого

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ у районі Торецька
Темпи наступу ворога сповільнюються. Огляд з фронту
16 липня, 16:30
ЄБРР має сумніви в успішності «зелених» аукціонів без вирішення боргових проблем Гарпоку
ЄБРР має сумніви в успішності «зелених» аукціонів без вирішення боргових проблем Гарпоку
10 липня, 17:54
Путін дуже сподівається, що Дональда Трампа оберуть наступним президентом Америки
Чи стане Трамп рятівником для Путіна і які ризики для України
24 червня, 17:17
Олег Мазур був лейтенантом 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон»
Був бойовим командиром, за яким йшли хлопці. Згадаймо 21-річного Олега Мазура
24 червня, 09:00
Усик звернувся до Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа та зазначив, що дарує їм свій пояс
Атака на Україну, відмова Усика від звання абсолютного чемпіона світу: головне за ніч
26 червня, 06:05
Окупанти пошкодили дев'ятиповерхівку у Дніпрі
Ракетний удар по Дніпру: окупанти знищили дев’ятиповерхівку (фото, відео)
28 червня, 19:39
Місячний календар стрижок на липень 2024: коли краще стригтись
Місячний календар стрижок на липень 2024: коли стригти волосся
1 липня, 06:36
Міністерство оборони РФ заявило про збиття дронів над територією Бєлгородської та Брянської областей, а також над територією Республіки Крим
Міноборони РФ заявило про збиття трьох дронів над Кримом
2 липня, 08:33
Київ є лідером серед регіонів, де зареєстровано закриття найбільшої кількості фізичних осіб підприємців
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%: дослідження
4 липня, 16:12

Суспільство

Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
Полонений росіянин похвалився, що на війні став мільйонером
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
Що робити з ухилянтами: ветеран ЗСУ запропонував несподіване рішення
Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа
Московська церква вигадала фейк про священника ПЦУ і Дональда Трампа
Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ
Чи можуть вручити повістку на кордоні: відповідь ДПСУ
Скільки українців оновили військово-облікові дані: Міноборони назвало цифру
Скільки українців оновили військово-облікові дані: Міноборони назвало цифру
Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон
Герой України Юрій Рибчинський назвав тих, хто продовжуватиме справу Ірини Фаріон

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Ветеран ЗСУ розповів про ставлення бійців до Сирського
21K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
16K
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
15K
Прогноз магнітних бур на 21-23 липня: якою буде сонячна активність
14K
Нардеп пояснив, чому Україна не може закуповувати високотехнологічну зброю
8642
Втрати ворога станом на 21 липня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Сьогодні, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
Вчора, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
Вчора, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
Вчора, 06:55
Аварії в енергосистемі ускладнили передачу електроенергії з заходу в східні області країни
19 липня, 18:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua