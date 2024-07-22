Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч

Байден підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку в президенти від демократів

Президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США. У ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю. Українська кіберспортивна команда NaVi перемогла на Esports World Cup 2024. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 22 липня, щоб ви були в курсі подій.

Байден оголосив про вихід із президентських перегонів

Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у США та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидатку від Демократичної партії. Відповідний документ він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Для мене було найбільшою честю в житті бути вашим президентом. І хоча я мав намір балотуватися на другий термін, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зосереджуся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну», – написав Байден у листі.

Байден також повідомив, що звернеться до громадян Сполучених Штатів пізніше цього тижня з більш детальною інформацією про своє рішення.

Камала Гарріс оголосила про намір брати участь у виборах президента США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що має намір брати участь у виборах президента. Про це пише The New York Times.

«Для мене велика честь отримати підтримку президента, і я маю намір заслужити і виграти цю номінацію. У нас залишилося 107 днів до дня виборів. Разом ми будемо боротися. І разом ми переможемо», – сказала Камала Гарріс.

Вона додала, що «цим безкорисливим і патріотичним вчинком президент Байден робить те, що він робив упродовж свого життя: ставить американський народ і нашу країну понад усе».

Вибухи в Туапсе

У ніч на 22 липня пролунало кілька гучних вибухів над Туапсе Краснодарського краю. У місті по безпілотниках нібито спрацювала система ППО, пишуть росЗМІ.

Як розповіли місцеві жителі, вибухи зі сторони місцевої нафтобази почали лунати приблизно о 3:30, загалом було чути близько п'яти гучних вибухів.

До вибухів очевидці повідомляли про характерні звуки прольоту БпЛА. Офіційної інформації місцевої влади наразі немає.

Українська кіберспортивна команда NaVi перемогла на Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NaVi) перемогла у фіналі престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2. У фіналі NaVi обіграли G2 Esports з рахунком 2:1 (Ancient – ​​14:16, Nuke – 13:6, Inferno – 13:6).

На шляху до фіналу NaVi переграли на груповому етапі бразильців з команди Furia, у чвертьфіналі здолали склад американської організації FaZe, а в 1/2 фіналу виявилися сильнішими за MOUZ.

За перемогу на турнірі команда отримала $400 тис. та 1000 очок у загальний клубний рейтинг Esports World Cup 2024.

Австрія прийняла на лікування двох онкохворих дітей з «Охматдиту»

Австрія прийняла на лікування двох онкохворих хлопчиків з київської лікарні «Охматдит», яка зазнала ракетного удару військ РФ. Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер у соцмережі Х.

«Після руйнівної російської атаки на українську дитячу лікарню Австрія негайно запропонувала допомогу. У зразковій співпраці ми змогли вивезти двох важкохворих дітей до Австрії, щоб продовжити їх лікування», – написав він.

На лікування до Австрії були доставлені 12-річний Владислав та 13-річний Юрій, які мають онкологічні захворювання. Зараз вони проходять курс хіміотерапії у лікарнях Граца та Зальцбурга. Наразі австрійська сторона розглядає питання про допомогу іншим дітям.