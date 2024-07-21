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У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Енергосистема України влаштована таким чином, що коли «Укренерго» дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України
ілюстративне фото: Depositphotos

Кучеренко підкреслив, що така поведінка – це суттєве порушення кодексу енергетичної системи

У Житомирі не виконували розпорядження «Укренерго» на застосування графіків відключень, поки в інших областях люди були без світла по 13-15 годин. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко. 

Він пояснив, що енергосистема України влаштована таким чином, що коли «Укренерго» дає команди на обмеження, вони рівномірно розподіляються між всіма областями України для дотримання принципу справедливості.

«Але тепер уявіть собі, якщо відповідні диспетчери обленерго, тобто регіональних компаній, а це саме відбулося, починаючи з Житомира та інших міст, не виконали ці команди і не обмежили електропостачання. А в цей час в інших регіонах сидять по 13-15 годин без світла», – наголосив нардеп.

Кучеренко підкреслив, що така поведінка – це суттєве порушення кодексу енергетичної системи.

Раніше Держенергонагляд провів перевірки з дотримання графіків у різних областях та виявив порушення у Житомирській області.

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Теги: Житомир Олексій Кучеренко обмеження відключення світла Укренерго

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