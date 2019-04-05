Протести у Греції: мігранти перекрили залізницю та закидали камінням поліцію



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Мігранти у Греції побилися з правоохоронцями

Зіткнення сталися у таборі для мігрантів «Діабата»

У Греції сталися сутички між поліцією та мігрантами, які після поширення фейку про відкриття кордону намагалися потрапити до Північної Македонії.

Про це повідомляє BBC.

«Грецька поліція зіткнулася із сотнями мігрантів, які зібралися біля північного міста Салоніки, сподіваючись потрапити до Північної Македонії», - йдеться у повідомленні.

Зіткнення сталися у таборі для мігрантів «Діабата» після поширення чуток у соцмережах про те, що для мігрантів буде відкрито кордон.

Місцеві ЗМІ стверджують, що десятки мігрантів перекрили й колії на станції «Лариса» в Афінах, спричинивши призупинення залізничного сполучення. Там також довелося втручатися поліції.

Зазначається, що деякі мігранти з табору «Діабата» кидали палиці та каміння в поліцію, яка відповіла їм сльозогінним газом.

Грецькі ЗМІ описують як причину сутичкок «фейкові новини», зокрема, історію у Facebook про організацію перетину кордону з Північною Македонією.