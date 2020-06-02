Протести у Нью-Йорку переросли в погроми: люди грабують і трощать магазини на Мангеттені (відео)



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Протестувальники розграбували магазини в Нью-Йорку

Грабежі почалися з району Челсі, після чого протестувальники зруйнували кілька магазинів у Сохо, Флетайроні та Мідтауні

В американському Нью-Йорку учасники масових акцій протесту розграбували декілька магазинів на Мангеттені.

Як повідомляє CBS New York, грабежі почалися з району Челсі, після чого протестувальники зруйнували кілька магазинів у Сохо, Флетайроні та Мідтауні. Зокрема, постраждали магазини Michael Kors, Nintendo, AT&T і Chanel.

Зазначається, що багато магазинів не працювали через пандемію коронавірусу, а деякі з них, якими володіють невеликі компанії або приватні особи, можуть не відкритися через руйнування.

Протестувальники перебували на вулицях Нью-Йорка, незважаючи на комендантську годину, яка настала о 23:00 за місцевим часом.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.



